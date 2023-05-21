Adeta sahte içki fabrikası kurmuşlar... 38 tonun üzerinde sahte alkol yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ilçesinde bir depoda sahte alkol imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekiplerin önceden belirlediği adrese ve 2 araca yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 38 ton etil alkol, 3 bin bidon kapağı, bin 900 adet boş etil bidonu, 520 adet sahte etiket, 2 adet soğutucu fan, 1 adet 1 tonluk arıtma kazanı ve 1 adet çeşmeli dolum makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan, vatandaşların içki yapımında kullanmaları için üretilen sahte etil alkollerin, el dezenfektanı veya yüzey temizleyici adı altında satışa sunulduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: İHA