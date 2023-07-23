Pendik’te tekne alev topuna döndü

Pendik Marina’da bir teknede yangın çıktı. Boş olan tekne alevlerin diğer teknelere sıçramaması için açığa çekilerek, yangına müdahale edildi.

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Pendik Marina’da saat 13.00 sıralarında yangın meydana geldi. Marinadaki bir tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen tekne başka bir bot tarafından karaya çekildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Daha sonra açığa çekilerek hızlı bir şekilde söndürülen teknede soğutma çalışmaları sürüyor. Olayda yaralanan olmazken, tekne kullanılamaz hale geldi.

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