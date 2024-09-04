Muharrem İnce: Para Para Para
Muharrem İnce’den dörtlük şeklinde ilginç bir çıkış geldi. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Katil Sisi’den”, “Kardeşim Sisi’ye” dönmesini eleştirel bir tweet attı. Muharrem İnce, “Para, para, para” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte darbeci olduğunu dile getirdiği ve sürekli “katil, zalim” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettahel es-Sisi, şimdilerde “kardeşim Sisi’ye” döndü. Askeri bir darbe ile Mısır Cumhurbaşkanı olan Abdülfettahel es-Sisi, 12 yılın ardından Ankara'ya geldi.
Kaynak: Gerçek Gündem