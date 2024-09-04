Muharrem İnce: Para Para Para

Muharrem İnce’den dörtlük şeklinde ilginç bir çıkış geldi. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Katil Sisi’den”, “Kardeşim Sisi’ye” dönmesini eleştirel bir tweet attı. Muharrem İnce, “Para, para, para” dedi.

Son Güncelleme:
Muharrem İnce: Para Para Para - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte darbeci olduğunu dile getirdiği ve sürekli “katil, zalim” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettahel es-Sisi, şimdilerde “kardeşim Sisi’ye” döndü. Askeri bir darbe ile Mısır Cumhurbaşkanı olan Abdülfettahel es-Sisi, 12 yılın ardından Ankara'ya geldi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Muharrem İnce
Trafikte Ehliyetsiz Dönem Başlıyor: Sürücüler ve Adaylar Dikkat Trafikte Ehliyetsiz Dönem Başlıyor: Sürücü Adayları Dikkat
SGK'dan Önemli IBAN Uyarısı: Bu Detayı Bilmeyen Yandı SGK'dan Önemli IBAN Uyarısı: Bu Detayı Bilmeyen Yandı
Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak: Tüm Sigara Fiyatlarına Zam Geldi! Eylül 2024 Sigara Fiyat Listesi Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak: Tüm Sigara Fiyatlarına Zam Geldi!
İstanbul'a 2500 Ek Taksi Kararı Alınmıştı: Taksi Plakası Fiyatları Dibi Gördü İstanbul'a 2500 Ek Taksi Kararı Alınmıştı: Taksi Plakası Fiyatları Dibi Gördü
Yüzlerce Ölü Palamut Sahile Vurdu: Nedeni Meğer Buymuş! Yüzlerce Ölü Palamut Sahile Vurdu: Nedeni Meğer Buymuş!
Siirt'in Yeşil Altınında Hasat Zamanı: Doğanın Mucizesi, Yaşlanmayı Durduruyor Siirt'in Yeşil Altınında Hasat Zamanı: Doğanın Mucizesi, Yaşlanmayı Durduruyor
Araç Muayenesinde Yeni Düzenleme, Eski Araba Sahipleri Dikkat: TÜVTÜRK Açıkladı Araç Muayenesinde Yeni Düzenleme, Eski Araba Sahipleri Dikkat: TÜVTÜRK Açıkladı
e-Devlet'te Yeni Dönem Başladı: Artık Çok Daha Hızlı Olacak e-Devlet'te Yeni Dönem: Artık Çok Daha Hızlı Olacak
Bölge Halkı Kırmızı Altın Diyor: Hasat Başladı Yüzler Gülüyor Bölge Halkı Kırmızı Altın Diyor: Hasat Başladı Yüzler Gülüyor
Milyonlarca Öğrenciye Kötü Haber: Bütün Okullarda Yasaklandı Milyonlarca Öğrenciye Kötü Haber: Bütün Okullarda Yasaklandı
Deniz Altında Nefes Kesen Manzara... Adeta Bir Akvaryum Gibi! Herkesin Gözü Orada Adeta Bir Akvaryum Gibi! Herkesin Gözü Orada
Otomotiv Devi Elektrikli Sedan Modelini Tanıttı: Piyasalarda Bomba Etkisi Yaratacak Otomotiv Devi Elektrikli Sedan Modelini Tanıttı: Piyasaya Bomba Gibi Giriyor