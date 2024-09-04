Muharrem İnce: Para Para Para

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte darbeci olduğunu dile getirdiği ve sürekli “katil, zalim” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettahel es-Sisi, şimdilerde “kardeşim Sisi’ye” döndü. Askeri bir darbe ile Mısır Cumhurbaşkanı olan Abdülfettahel es-Sisi, 12 yılın ardından Ankara'ya geldi.

Kaynak: Gerçek Gündem