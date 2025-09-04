Tüm Hayatınız Tek İmzayla Bite Bilir: Fotoğrafçılar Tek Tek Anlattı: İşte Evliliğin Yürümeyeceğini Gösteren 4 Hareket
Evlenmeden önce eşinizi bu hareketler doğrultusunda mutlaka kontrol edin. Bir anda karşınızdaki tanınmayan birine dönüşebilir. Fotoğrafçılar kimsenin bilmediği detayları verdi. O hareketler evliliğin kısa sürmesine neden oluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Evlenmeden önce bu detayları sakın kaçırmayın. Düğün fotoğrafçıları düğün gününde fark edilebilecek bazı davranışlar, evliliğin sürüp sürmeyeceğine dair işaretleri detaylıca aktardı.
FOTOĞRAFA ÇEKİTMEK İSTEMEMEK
20 yılı aşkın düğün fotoğrafçılığı yapan Christopher Todd Griffiths, kimsenin bilmediği yıllardır deneyimlediği evlilikleri aktardı. Griffiths, evliliğin sürmediğini gösteren en belirgin özelliğinin fotoğraf çekilmek istememek olduğunu belirterek ”En çok tanık olduğum olaylardan birisi gelin veya damadın, ki genellikle bu kişi damat oluyor, fotoğraflarının çekilmesine itiraz etmesi” dedi.
Fotoğrafçı bunun utangaçlıkla karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Gerçekten katılmak için çok isteksiz oluyorlar. Bu da eşleri için önemli olan bir şeye dahil olmak istemedikleri anlamına geliyor” diye açıkladı.
BEDEN DİLİNE DİKKAT
Beden dilinin oldukça önemli olduğu ifade eden Griffiths, “Bazı çiftlerin kimyalarının uyuştuğu açıkça belli oluyor. Ancak bazen de çiftler birbirinden uzaklaşmak için can atıyormuş gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.
SORUNLARI ÇÖZME BECERİSİ
Diğer önemli belirti ise düğün gününde yaşanan olumsuz olaylara yaklaşım tarzı. Serbest fotoğrafçılık yapan Devin Dugard, “Sorun çözme yeteneklerini görebiliyorsunuz. Çift bir takım haline mi geliyor yoksa birbirlerine mi düşüyorlar? Bu her şeyi belli ediyor” dedi.
GÖZ TEMASINDAN KAÇINMAK
Çiftlerin birbirleriyle ne kadar göz teması kurdukları ise başka bir işaret. Dugard, “Kamera üzerinizdeyken nereye bakacağınızı bilememeniz çok doğal. Ancak eşinizle göz temasından kaçmak aranızdaki bağlantının azaldığına işaret ediyor” diye ekledi.