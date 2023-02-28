Malatya’da “hasarlı binalara girmeyin" tabelaları asıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya'da en işlek caddelerde bulunan trafik uyarı tabelalarına, "Hasarlı binalara girmeyin” ve “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın” yazıları yazıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki artçı depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 140 kişinin yaralandığını bildirdi.

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan artçı depremde enkazlardan 32 kişi kurtarıldığı bildirildi. Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı ve dün Malatya merkezli meydana gelen depremler sonrası Malatya’da birçok bina hasar aldı.

Kentin en işlek caddelerinden biri olan İnönü Caddesi üzerinde bulunan trafik uyarı tabelalarına, "Hasarlı binalara girmeyin”, “ Yaralarımızı birlikte saracağız”, “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın” ve “Geçmiş olsun Türkiye’m, Geçmiş olsun Malatya’m” yazıları yazılarak vatandaşlar uyarıldı.

 
Etiketler
Son Depremler Deprem

Benzer Videolar

Kanser hastası kızı için çadır isteyen yurttaşa AFAD'dan skandal yanıt: 'Biz sizi ararız' Kanser hastası kızı için çadır isteyen yurttaşa AFAD'dan skandal yanıt: 'Biz sizi ararız'
Enkazdan 13'üncü saatte çıkarılan Hatice ile kurtarma ekibi buluştu, duygusal anlar yaşandı Enkazdan 13'üncü saatte çıkarılan Hatice ile kurtarma ekibi buluştu, duygusal anlar yaşandı
Hatay Dörtyol'da depremin 22’nci gününde çadır kuyruğu Hatay Dörtyol'da depremin 22’nci gününde çadır kuyruğu
Malatya depreminin yarattığı panik kameralarda Malatya depreminin yarattığı panik kameralarda
Malatya'da enkaz başında bekleyen vatandaş: Ellerim kopsun onlara oy verdim Malatya'da enkaz başında bekleyen vatandaş: Ellerim kopsun onlara oy verdim
Malatya'daki artçı depremde 4 katlı iş merkezinin çöktüğü anlar kamera Malatya'daki artçı depremde 4 katlı iş merkezinin çöktüğü anlar kamera
Veli Ağbaba paylaştı: Depremin ardından maalesef Malatya'da yeni binalar çöktü Veli Ağbaba paylaştı: Depremin ardından maalesef Malatya'da yeni binalar çöktü
Malatya'da 6 katlı binanın çökme anı kamerada Malatya'da 6 katlı binanın çökme anı kamerada
Malatya depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları başladı Malatya depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları başladı
Malatya'da 5.6'lık deprem anı kamerada Malatya'da 5.6'lık deprem anı kamerada
Malatya'da depremi Elazığ'da da hissedildi: Sarsıntı anı böyle görüntülendi Malatya'da depremi Elazığ'da da hissedildi: Sarsıntı anı böyle görüntülendi
Malatya'daki depremin ardından enkazda oluşan toz bulutu böyle görüntülendi Malatya'daki depremin ardından enkazda oluşan toz bulutu böyle görüntülendi
ÇOK OKUNANLAR
Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi? Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi?
Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilmişti, net tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir' Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilmişti, net tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir'
EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı
Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım: Herkes yaşattığını yaşayacak Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Pampal, Hatay'ı uyardı: 'Tehlike yaklaştı' Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Pampal, Hatay'ı uyardı: 'Tehlike yaklaştı'