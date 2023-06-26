Kocaeli'de metruk ev çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tek katlı metruk ev çöktü. Enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Dumlupınar Mahallesi İkizler Sokak'ta bulunan tek katlı metruk ev bilinmeyen bir sebeple çöktü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan Ömer Yıldız (16) ve Hasan Usta'nın (50) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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