Bayramda araç kiralama talebindeki yoğunluğa karşı dolandırıcılık uyarısı

Mardin'de Kurban Bayramı öncesi araç kiralama firmalarında yoğunluk yaşanıyor. Firma yetkilisi, bu yoğunluğa karşı dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Bayramda aile ziyareti veya tatil yapacak vatandaşlar kiralık araçlara yöneldi. Firmaların birçoğu bayrama günler kala ellerindeki tüm araçlara rezervasyon yapıldığını belirtti. Araç kiralama firması yetkilisi Fazıl Sarıyer, manuel araçları 800 liradan, otomatik vites araçlar ise 2 ve 3 bin arası kiralamaya verdiklerini söyledi.

İnternet üzerinden araç kiralama yapıldığı zaman kurumsal olmasına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Sarıyer, "Merdiven altı dolandırıcı çok fazla var. İnternette bir sürü kiralık firma çıkıyor. Aslı olmayıp insanları sadece internet üzerinden dolandırıyorlar. İnsanlar kurumsal firma olmasına dikkat etmeli, aksi takdirde dolandırıcılarla karşı karşıya kalabilir" dedi.

Bayram tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşların araç kiralamaya yöneldiklerini aktaran Sarıyer, "Bayram nedeniyle vatandaşlar gittikleri yerlerde araç kiralıyorlar. Bunun için de bayağı bir yoğunluk var. Bayram yoğunluğu nedeniyle araç kiralama konusunda sıkıntı yaşanıyor. Şu an 30 aracımız olmasına rağmen yoğunluktan dolayı araç yetiştiremiyoruz. Büyük bir yoğunluk var. Müşterilerimize araç yetiştiremiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Benzer Videolar

Çadırda hazırlandığı LGS’deki başarısıyla umut oldu Çadırda hazırlandığı LGS’deki başarısıyla umut oldu
Düğünde polise taşlı, sopalı, baltalı saldırı Düğünde polise taşlı, sopalı, baltalı saldırı
Ayı tehdidine Karadeniz usulü çözüm Ayı tehdidine Karadeniz usulü çözüm
Kocaeli'de metruk ev çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti Kocaeli'de metruk ev çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti
Ankara’da kurbanlıklar besicilerin elinde kaldı: "Millette bu sene para yok" Ankara’da kurbanlıklar besicilerin elinde kaldı: "Millette bu sene para yok"
82 yaşındaki çete lideri bastonla adliyeye sevk edildi 82 yaşındaki çete lideri bastonla adliyeye sevk edildi
Depremin Hatay’daki izleri gökyüzünden görüntülendi Depremin Hatay’daki izleri gökyüzünden görüntülendi
Kurbanda et nasıl pişirilmeli, neler yapılmalı? Kurbanda et nasıl pişirilmeli, neler yapılmalı?
"Kurban etlerini uzun süre poşetlerde bekletmeyin, direkt buzluğa atmayın" "Kurban etlerini uzun süre poşetlerde bekletmeyin, direkt buzluğa atmayın"
Bayram trafiği nedeniyle tıkanan TEM'de kavga! Bayram trafiği nedeniyle tıkanan TEM'de kavga!
Heyelan nedeniyle yolun çökme anı kameralara yansıdı Heyelan nedeniyle yolun çökme anı kameralara yansıdı
Kurban yakalama timleri oluşturuldu Kurban yakalama timleri oluşturuldu
ÇOK OKUNANLAR
Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
AKP'ye yakın gazetecinin kulisi: Üst düzey yetkililere göre faiz ve doların nereye kadar yükselmesi 'normal'? Kulis: Üst düzey yetkililere göre faiz ve doların nereye kadar yükselmesi 'normal'?
Emekli maaşında hesaplar baştan yapıldı: Masadaki zam oranı ortaya çıktı Emekli maaşında masadaki zam oranı ortaya çıktı
Ev sahibi ve kiracılara kötü haber: Büyük zam yolda Ev sahibi ve kiracılara kötü haber: Büyük zam yolda
Burçların en sevdikleri seks pozisyonları açıklandı Burçların en sevdikleri seks pozisyonları açıklandı