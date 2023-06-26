Düğünde polise taşlı, sopalı, baltalı saldırı

Tekirdağ'da uyarılara rağmen gece yarısına kadar devam eden sokak düğününü durdurmaya gelen polis ekipleri, düğünde bulunanların taşlı, sopalı ve baltalı saldırısına uğradı. Kendilerine saldıran grubu dağıtmak için cop ve biber gazı kullanan polis ekipleri, şahısları güçlükle kontrol altına aldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi'nde vatandaşların ihbarı üzerine sokak düğününü sonlandırmak için olay yerine giden polis ekipleri, düğünde bulunan şahısların saldırısına uğradı.

Polis ekiplerine taş, sopa, sandalye, cam şişe, balta ve satırlar ile saldıran şahısları kontrol altına almak için cop ve biber gazı kullanan ekipler, şahısları güçlükle kontrol altına aldı.

Kaynak: İHA

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