Düğünde polise taşlı, sopalı, baltalı saldırı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi'nde vatandaşların ihbarı üzerine sokak düğününü sonlandırmak için olay yerine giden polis ekipleri, düğünde bulunan şahısların saldırısına uğradı.

Polis ekiplerine taş, sopa, sandalye, cam şişe, balta ve satırlar ile saldıran şahısları kontrol altına almak için cop ve biber gazı kullanan ekipler, şahısları güçlükle kontrol altına aldı.

Kaynak: İHA