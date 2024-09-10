Koç Holding’ten Bir İlk: Satış Gerçekleşti

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ATLAS kamyon ailesinin yüzde 100 elektrikli yeni üyesi e-ATLAS'ın ilk satışını yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otokar, bu satışla Türkiye'deki ilk elektrikli hafif kamyon satışını da gerçekleştirirken, e-ATLAS, Standart Katı Atık şirketi filosunda, yoğun insan trafiğinin olduğu dar sokaklarda çöp toplama aracı olarak görev alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Ticari Araçlar Lideri Kerem Erman, sektörde 20 yıla yakın süredir alternatif yakıtlı araçlar alanında önemli başarılara imza attıklarını belirtti.

Erman, "Kamyon ürün ailemize eklediğimiz ve aynı zamanda ilk satışını gerçekleştirdiğimiz e-ATLAS ile başarı hikayemizi bir adım daha ileri taşıyoruz. Türkiye'de satılan ilk elektrikli hafif kamyonun Otokar e-ATLAS olması bizim için ayrıca mutluluk verici. Otokar'ın elektrikli kamyon ailesi yeni modellerle önümüzdeki dönemde büyümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Otokar'ın hafif kamyon segmentindeki başarısını yeni araçlarla pekiştirdiğine dikkati çeken Erman, Otokar ATLAS ile 2013'te adım attıkları hafif kamyon segmentinde, sektörün öncelikli tercihleri arasında yer almayı başardıklarını kaydetti.

Kaynak: AA