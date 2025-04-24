İstanbul’da İlçe İlçe Hissedilen Deprem Şiddeti Açıklandı: Hangi İlçe Kaç Şiddetinde Sallandı?

DEPREM O İLÇELERDE DAHA AZ HİSSEDİLDİ

Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece ve Silivri gibi ilçelerde vatandaşlar sarsıntıyı daha şiddetli hissederken, Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe gibi doğu ilçelerinde depremin etkisi görece daha düşük seviyede yaşandı.

USGS'nin yayımladığı interaktif harita, depremin İstanbul geneline nasıl yayıldığını ve ilçe bazında hangi şiddetlerde hissedildiğini grafiksel olarak ortaya koydu.