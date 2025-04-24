İstanbul’da İlçe İlçe Hissedilen Deprem Şiddeti Açıklandı: Hangi İlçe Kaç Şiddetinde Sallandı?
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu ve AFAD’ın paylaştığı veriler, İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ilçelere göre nasıl hissedildiğini net biçimde ortaya koydu. İşte İstanbul'da ilçe ilçe hissedilen deprem şiddeti...
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, şehir genelinde paniğe neden olurken, artçı sarsıntılar birçok vatandaşın geceyi dışarıda geçirmesine yol açtı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından paylaşılan detaylı haritada, İstanbul'da sokak sokak depremin hangi şiddette sallandığını gözler önüne serdi. Merkez üssü Silivri açıkları olarak belirlenen sarsıntı, İstanbul’un özellikle batı kesimlerinde güçlü şekilde hissedildi. USGS ve AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre, depremin etkisi batıdan doğuya doğru azaldı.
DEPREM O İLÇELERDE DAHA AZ HİSSEDİLDİ
Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece ve Silivri gibi ilçelerde vatandaşlar sarsıntıyı daha şiddetli hissederken, Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe gibi doğu ilçelerinde depremin etkisi görece daha düşük seviyede yaşandı.
USGS'nin yayımladığı interaktif harita, depremin İstanbul geneline nasıl yayıldığını ve ilçe bazında hangi şiddetlerde hissedildiğini grafiksel olarak ortaya koydu.
İşte İstanbul'da ilçe ilçe hissedilen deprem şiddeti...
Beylikdüzü: 6,1
Esenyurt: 6
Büyükçekmece: 6
Avcılar: 5,9
Silivri: 5,5
Küçükçekmece: 5,2
Çatalca: 5
Başakşehir: 4,9
Bakırköy: 4,9
Esenler: 4,9
Bağcılar: 4,8
Bahçelievler: 4,8
Güngören: 4,8
Sultangazi: 4,8
Zeytinburnu: 4,7
Arnavutköy: 4,6
Ümraniye: 4,6
Fatih: 4,5
Bayrampaşa: 4,5
Ataşehir: 4,5
Sarıyer: 4,4
Beşiktaş: 4,3
Beyoğlu: 4,3
Kadıköy: 4,3
Eyüpsultan: 4,3
Şişli: 4,3
Kağıthane: 4,2
Tuzla: 4,2