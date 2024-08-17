Kıyafet Yönetmeliği Değişti: Öğretmenler Artık Okula Böyle Gitmek Zorunda

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen, 9 Eylül'de başlayacak 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına hazırlanırken, geçtiğimiz yılı müfredat tartışmalarının gölgesinde geçiren Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim dönemine ilişkin dikkat çeken bir genelge yayınladı.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayınlanan genelgede, okul içerisinde bulunan tüm personelin, öğretmenlerin ve öğrencilerin kılık-kıyafetlerine ilişkin kesin hükümlere yer verildi. Halihazırda yürürlükte olan yönetmeliğe ufak eklemeler yapılan düzenlemede, öğretmenlerden ne tür kıyafetler giyinmesi gerektiklerine ilişkin net ifadeler kullanıldı.



İşte genelgede öğretmenlerin kılık-kıyafetine ilişkin vurgu yapılan detaylar: