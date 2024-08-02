Kimliklerde Yeni Dönem Başladı! Artık Bu Özellik Kullanılabilecek

15 Ağustos'ta Ankara'da devreye girecek olan biyometrik kimlik doğrulama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini artırırken vatandaşlara kullanım kolaylığı da sağlayacak. Yeni sistemle ilgili detaylar belli oldu.

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Kimliklerde Yeni Dönem Başladı! Artık Bu Özellik Kullanılabilecek - Resim: 1

Halk TV tarafından aktarılan habere göre; 15 Ağustos 2024'te Ankara'da önemli bir teknoloji adımı atılacak. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile entegre edilen Elektronik Kimlik Doğrulama Yöntemi, özel sağlık hizmeti sunucularında pilot uygulamaya alınacak.

YENİ SİSTEM NELER GETİRİYOR?

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