Kimliklerde Yeni Dönem Başladı! Artık Bu Özellik Kullanılabilecek

Halk TV tarafından aktarılan habere göre; 15 Ağustos 2024'te Ankara'da önemli bir teknoloji adımı atılacak. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile entegre edilen Elektronik Kimlik Doğrulama Yöntemi, özel sağlık hizmeti sunucularında pilot uygulamaya alınacak.

YENİ SİSTEM NELER GETİRİYOR?