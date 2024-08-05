Kent Lokantası'nda Sıra Beklerken O Kelimeyi Duyunca Sinir Krizi Geçirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 40 liraya çorba, yemek ve tatlı sunulan Kent Lokantaları'nın ardından CHP'li belediyeler, uygulamayı kendi yetki alanlarına taşıdı. Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kent Lokantaları'ndaki aynı ücret tarifesini uygulayarak "Gezici Kent Lokantası" açarken, sırada bekleyen vatandaşlardan beklenmedik bir tepki geldi.

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Kent Lokantası'nda Sıra Beklerken O Kelimeyi Duyunca Sinir Krizi Geçirdi - Resim: 1

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle milyonlarca vatandaş sağlıklı beslenemezken, dışarıda yemek yemek birçok insan için hayal olmuş durumda. Bu gidişatın önüne geçebilmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından şehir genelinde birçok farklı noktada başlatılan ve 40 liraya çorba, yemek, tatlı, salata ve içecek seçenekleri sunan Kent Lokantaları, şehirde büyük ilgiyle karşılanıyor.

O KELİMEYİ DUYUNCA TANSİYONU YÜKSELDİ

Her geçen gün sayıları artan Kent Lokantaları'nın yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yöneltilen belediyeler, Kent Lokantaları ile aynı hizmeti verdikleri “Gezici Kent Lokantası” projesini hayata geçirdi. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından üç çeşit yemek sunulan Gezici Kent Lokantası noktasında sıra oluşturan vatandaşlar arasında dikkat çeken diyaloglar yaşandı.

Kaynak: ANKA

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