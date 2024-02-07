Kendini eve kilitleyip eşyaları camdan attı, özel harekat operasyonuyla gözaltına alındı

Olay, Pendik’te Sülüntepe Mahallesi’nde geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşayan bir şahıs, kendisini eve kilitleyerek çevreye ve evine zarar vermeye başladı. Evdeki eşyaları ve daha öncesinden sokaktan topladığı taşları kırdığı camdan dışarı atan şahıs mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Şahsın attığı taşların isabet etmesiyle sokak üzerinde park halinde bulunan bir kamyonette maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri şahsın binadan atlama ihtimaline karşı zeminde branda açtı. Şahıs polis ekiplerinin ikna çalışmalarına uzun süre direnince olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polisleri yapılan hazırlığın ardından binaya girerek operasyon gerçekleştirdi. Çevreye rahatsızlık veren şahıs, evin kapısını kırarak içeri giren özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları ise o anlara tanık olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.