Yavaş'tan Erdoğan'a 'Tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik' yanıtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok tartışılan 'Hatay' sözleri hakkında konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Temaslarının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'a ilişkin tartışma yaratan açıklamaları hakkında konuştu. Yavaş, şunları söyledi:

- Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayladığı arıtma projemiz var, kredisini bulduk. 8 aydır 30 milyon insanın sağlığını ilgilendiren bir hususta dahi belediye meclisinde bekletiliyor. Yine EYT'liler ve deprem nedeniyle harcamalardaki artışla ilgili ek kredi almak için başvurduk. Bunlar sekiz aydır meclis çoğunluğuyla bekletiliyor. Bugün internette Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk seçildiğindeki sözlerini izledik. Hükümetin kendilerine eşit davranmadığını, ayrımcılık yaptığını söylüyordu ama onun anlattıklarının aynısını biz yaşıyoruz şu anda.

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