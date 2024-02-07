Enkazlara balonlar ve karanfiller bırakıldı

Depremin derinden yaraladığı Adıyaman’da, enkazlara balon ve karanfil bırakıldı.

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6 Şubat depreminin 1.yıl dönümünde Çocuk Evleri Derneği tarafından kent merkezinde çok sayıda vatandaşın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği enkazlara balon ve karanfil bırakıldı. Siyah ve beyaz uçan balonlar ile karanfillerin bırakıldığı enkazda ölenler anıldı.


Depremi ve depremde hayatını kaybedenleri hiçbir şekilde unutmayacaklarını dile getirerek böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen Çocuk Evleri Derneği Genel Başkanı Muhammed Delibaş, “Burası Zümrüt İnşaat Enkazı. Burası çoğu enkazdan bir tanesi, burada sadece 3 tane canlı çıktı, yüzden fazla kaybımız var bu enkazda. Sabah saat 6 gibi bu enkaza geldik. Enkazda sesimi duyan var mı diye bağırdık. O gün olduğu gibi tekrardan cevap alamadık. Uçan balonları enkaza astık, karanfiller bıraktık, oyuncaklar bıraktık enkaza. Sadece burada yitirdiğimiz canlar için değil, Adıyaman’da, Hatay’da, Kahramanmaraş’ta, yitirdiğimiz canlar için bu enkazda anma programı gerçekleştirdik” diye konuştu.

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