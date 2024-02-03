Tokat'ta 3 yıl sonra korkutan gelişme: Evlerini boşaltıyorlar!

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 3 gün önce başlayan çatlaklar paniğe neden oldu. 2021 yılında 4.2 büyüklüğünde deprem yaşanan köyde AFAD ekipleri tarafından inceleme yapılırken, köy sakinleri evlerini boşaltmaya başladı.

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Tokat'ın Niksar ilçesinde 2021 yılında 4.2 büyüklükte deprem yaşanan Günebakan köyünde 3 yıl sonra meydana gelen çatlaklar paniğe neden oldu.

Köyde bulunan birçok binada çatlaklar oluşurken, köy sakinlerinden evlerini terk etmeleri istendi.

EVLERİNİ BOŞALTIYORLAR

Köyde AFAD ekipleri tarafından inceleme yapılırken, köy sakinleri evlerini boşaltmaya başladı.

Tokat'ta 3 yıl sonra korkutan gelişme: Evlerini boşaltıyorlar! - Resim : 1

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Köyde incelemelerde bulunan Tokat Valisi Numan Hatiboğlu, "Tespit çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda vakıflara ait bir camimiz var, onun çevresindeki evlerde hasar oluştu. Risk teşkil eden evleri hemen boşaltacağız. Bu evlere girişleri yasaklayacağız. Gerekli tedbirleri alçağız. Genişleme ihtimalini de göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri alacağız. Vatandaşımızı mağdur etmeden, riske atmadan her türlü güvenlik tedbiriyle birlikte gereğini yapacağız. 10 hane boşaltıldı. Yapılacak jeolojik inceleme neticesine göre sayı artabilir" dedi.

7.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Öte yandan Tokat'ın Niksar ilçesinde 1942 yılında meydana gelen 7.1 büyüklükteki depremde 3 bin kişi ölmüştü. Köyde meydana gelen çatlakların heyelan kaynaklı olabileceği düşünülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Tokat Deprem AFAD Niksar
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