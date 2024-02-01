Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısının Beyoğlu'nda yakalandığı açıkladı.

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'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih’te uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Pişkin'in katil zanlısının yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı yakalandı - Resim : 1

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Öte yandan Pişkin'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a getirildi. Pişkin, Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından merkez Sur ilçesindeki Çifte Havuz Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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