İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda iş merkezinde yangın paniği

İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

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İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kızlarağası Hanı'nın karşısında 871 Sokak'taki bir iş merkezinin ikinci katında bulunan bijuteri işletmesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yangın nedeniyle yoğun dumanın oluştu, iş merkezindeki dükkanlar tahliye edildi.

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