Enkazdan çıkan gazeteci o anları anlattı: "Hiç kimse eskisi gibi değil"

6 Şubat depremlerine ofisinde çalışırken yakalanan ve uzun süre enkaz altında kaldıktan sonra çıkmayı başaran İlhan Gökalp Durmuş, depremin yıldönümünde yaşadığı acı hatıraları anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1 yıl geçti. ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde binlerce bina yıkılırken binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Depreme ofisinde yakalanan ve saniyeler içerisinde yıkılan binanın enkazında kalan Gazeteci İlhan Gökalp Durmuş, 3 kişinin yardımı ile saatler sonra enkazdan çıkartıldı. 1 yılın ardından o günleri gözleri dolarak anlatan Durmuş, bütün hatıralarının yok olduğunu dile getirdi.

Depremin ardından ofis binasını yıkıldığını ve belden aşağısının molozlar içerisinde kaldığını ifade eden İlhan Gökalp Durmuş, “Deprem esnasında ofiste çalışıyordum önce ufak bir sarsıntı geldi. Daha önce 1 yıl boyunca Pazarcık tarafında ufak sarsıntılar oluyordu, onlardan zannettim ben ilk başlarda. Sonra birdenbire hızlandı önce kitaplık düştü ve sonra ben koltuğa sarıldım. Bir anda yıkıldı ve anlattığım şeyler 10 saniye falan sürdü. Karanlığa düştüm ben ve toprak kokusu geldi. Öldüğümü düşündüm ben. Yan binanın dibine düşmüştüm, belimden yukarısı açıktaydı ve ben tamamen bel altında molozun içindeydim. Bir iki saat boyunca molozun içinde kaldım bana 2 yaşlı bir de genç vatandaş yardım etti. Saatler sürdü çıkmamız. Annem ve babam buradaydı bir anda can havli ile çıkmışlar” dedi.

Yıkıcı depremin bütün hatıralarını yok ettiğini ifade eden Durmuş, “Şu an 1 yıl geçti ben çarşı merkezde büyüdüm. 35 yılım buralarda geçti ve şu an büyüdüğüm her yer, her sokak ve her bina yok oldu, bütün hatıralarımla birlikte, mahallem, çocukluğum komple gitti. Şu çarşıda inşaatlar başladı ama tüm şehir gibi hiç kimse eskisi gibi değil. Ben de ailem de eskisi gibi değiliz” diye konuştu.

Kaynak: İHA

Benzer Videolar

Tokat'ta 3 yıl sonra korkutan gelişme: Evlerini boşaltıyorlar! Tokat'ta 3 yıl sonra korkutan gelişme: Evlerini boşaltıyorlar!
Diyarbakırlı 'Ramazan hoca'nın ölümüne neden olan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı 'Ramazan hoca'nın ölümüne neden olan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı yakalandı Ramazan Pişkin'in katil zanlısı yakalandı
Ebrar sitesinin son hali havadan görüntülendi Ebrar sitesinin son hali havadan görüntülendi
İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda iş merkezinde yangın paniği İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda iş merkezinde yangın paniği
Şanlıurfa’da 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı Şanlıurfa’da 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı
Davutoğlu'ndan Can Atalay tepkisi: Hepimizin ayağa kalkma vakti Davutoğlu'ndan Can Atalay tepkisi: Hepimizin ayağa kalkma vakti
Görüntülerdeki kişi Abdullah Çatlı mı? Görüntülerdeki kişi Abdullah Çatlı mı?
HGS geçişleri e-Devlet uygulamasında görünmedi, sürücülerin başına dert oldu: Katlanarak ceza geliyor! HGS, e-Devlet uygulamasında görünmedi
Sürücüler dikkat, yeni dönem resmen başladı: Plakalarda artık zorunlu! Yeni dönem resmen başladı
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kilise saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese
İzmir anketi: Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor? Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor?
Survivor'da sakatlık! Acun Ilıcalı'dan açıklama: "Uçağa bindirmeyi başardık..." Survivor'da sakatlık! Acun Ilıcalı'dan açıklama: "Uçağa bindirmeyi başardık..."
Zam bekleniyordu: Emekliler için iki formül gündemde Emekliler için iki formül gündemde
Sevgilisi Pınar Deniz'i "Cartcurt" diye kaydeden Kaan Yıldırım'dan açıklama Sevgilisi Pınar Deniz'i "Cartcurt" diye kaydeden Kaan Yıldırım'dan açıklama