Enkazdan çıkan gazeteci o anları anlattı: "Hiç kimse eskisi gibi değil"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1 yıl geçti. ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde binlerce bina yıkılırken binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Depreme ofisinde yakalanan ve saniyeler içerisinde yıkılan binanın enkazında kalan Gazeteci İlhan Gökalp Durmuş, 3 kişinin yardımı ile saatler sonra enkazdan çıkartıldı. 1 yılın ardından o günleri gözleri dolarak anlatan Durmuş, bütün hatıralarının yok olduğunu dile getirdi.

Depremin ardından ofis binasını yıkıldığını ve belden aşağısının molozlar içerisinde kaldığını ifade eden İlhan Gökalp Durmuş, “Deprem esnasında ofiste çalışıyordum önce ufak bir sarsıntı geldi. Daha önce 1 yıl boyunca Pazarcık tarafında ufak sarsıntılar oluyordu, onlardan zannettim ben ilk başlarda. Sonra birdenbire hızlandı önce kitaplık düştü ve sonra ben koltuğa sarıldım. Bir anda yıkıldı ve anlattığım şeyler 10 saniye falan sürdü. Karanlığa düştüm ben ve toprak kokusu geldi. Öldüğümü düşündüm ben. Yan binanın dibine düşmüştüm, belimden yukarısı açıktaydı ve ben tamamen bel altında molozun içindeydim. Bir iki saat boyunca molozun içinde kaldım bana 2 yaşlı bir de genç vatandaş yardım etti. Saatler sürdü çıkmamız. Annem ve babam buradaydı bir anda can havli ile çıkmışlar” dedi.

Yıkıcı depremin bütün hatıralarını yok ettiğini ifade eden Durmuş, “Şu an 1 yıl geçti ben çarşı merkezde büyüdüm. 35 yılım buralarda geçti ve şu an büyüdüğüm her yer, her sokak ve her bina yok oldu, bütün hatıralarımla birlikte, mahallem, çocukluğum komple gitti. Şu çarşıda inşaatlar başladı ama tüm şehir gibi hiç kimse eskisi gibi değil. Ben de ailem de eskisi gibi değiliz” diye konuştu.

Kaynak: İHA