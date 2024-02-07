Ardahan’da son 55 yılın en yoğun kar yağışı

Ardahan’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tip nedeniyle kentte hayat durma noktasına geldi. Kar yağışı nedeniyle 209 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, okular ise 1 gün tatil edildi.

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Ardahan’da etkili olan son 55 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle iki gündür hayatın durma noktasına geldi. Kar yağışından dolayı çok sayıda ağacın ve araçların zarar gördüğü Ardahan’da vatandaşlar kendi imkânlarıyla ara yolları temizlemeye çalışıyor. Kar yağışı sonrası kentte kar kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı. Kar yağışı nedeniyle birçok noktada trafik kilitlendi. Birçok noktada ise trafik durma noktasına geldi.


Çağdaş Keçeci, son 22 yılın en şiddetli kışını yaşadıklarını söyleyerek, ’’En son 2002 yılında böyle bir kar yağışına maruz kalmıştık. Bugün Ardahan kara teslim olmuş durumda. Tipiyle birlikte etkili olan kar yağışı kent merkezinde 1 metreyi aşarken yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştı. Şu anda kara teslim olmuş durumdayız. Yollar kapalı ve okullar tatil’’ dedi.


Son 55 yılın en yoğun kar yağışına şahit olan Ardahanlılar "afet bölgesi" ilan edilmeyi talep ederken, kentte yaşam tamamen kilitlenmiş durumda.

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