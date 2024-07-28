Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu: Hem Çiftçiyi Hem Vatandaşı Gülümsetti

Geçtiğimiz günlerde Mustafakemalpaşa ilçesini ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bölgedeki çiftçi ve köylülerle bir araya gelerek sıkıntılarını dinlemişti. Tarladaki kavun ve karpuzların çiftçiden 2-3 liraya alınmak istenmesine duyarsız kalmayan Başkan Mustafa Bozbey, ürünlerin Tarım Peyzaj AŞ tarafından değerinde ve direk çiftçiden alınması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılması talimatını verdi.

Kaynak: İHA