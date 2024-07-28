Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu: Hem Çiftçiyi Hem Vatandaşı Gülümsetti

Bursa’nın önemli tarım şehirlerinden Mustafa Kemal Paşa ve Karacabey’de karpuzlar tarlada kaldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in talimat verdi hem çiftçiyi hem de vatandaşı gülümsetti. Mustafakemalpaşalı ve Karacabeyli çiftçilerden değerinde alınan kavun ve karpuzlar, kentin farklı noktalarında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu: Hem Çiftçiyi Hem Vatandaşı Gülümsetti - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde Mustafakemalpaşa ilçesini ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bölgedeki çiftçi ve köylülerle bir araya gelerek sıkıntılarını dinlemişti. Tarladaki kavun ve karpuzların çiftçiden 2-3 liraya alınmak istenmesine duyarsız kalmayan Başkan Mustafa Bozbey, ürünlerin Tarım Peyzaj AŞ tarafından değerinde ve direk çiftçiden alınması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılması talimatını verdi.

Kaynak: İHA

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Çiftçi Bursa Mustafa Bozbey
Bu Otomobillerin Trafiğe Çıkması Yasaklanıyor: İçişleri Bakanlığı Resmen Açıkladı Bu Otomobillerin Trafiğe Çıkması Yasaklanıyor: İçişleri Bakanlığı Resmen Açıkladı
Arkadaşının Dükkanına Karısının Ayakkabılarını Götürdü: Geriye 5 Kuruş Parası Kalmadı Arkadaşının Dükkanına Karısının Ayakkabılarını Götürdü: Geriye 5 Kuruş Parası Kalmadı
Tüm Araç Sahipleri İçin Zorunlu Olmuştu! Yaptırmayanlara Ceza Kesilecek Tüm Araç Sahipleri İçin Zorunlu Olmuştu! Yaptırmayanlara Ceza Kesilecek
Düzenleme Başladı! Yapmayan Birçok Kişi Havalimanında Uçağa Alınmayabilir Düzenleme Başladı! Yapmayan Birçok Kişi Havalimanında Uçağa Alınmayabilir
Dünyanın En Güvenli ve Tehlikeli Şehirleri Sıralandı: Listede İstanbul da Var Dünyanın En Güvenli ve Tehlikeli Şehirleri
Ailesinin Koyduğu İsim Yüzünden Başına Gelmeyen Kalmadı: Adliyelerden Çıkamıyor Ailesinin Koyduğu İsim Yüzünden Başına Gelmeyen Kalmadı: Adliyelerden Çıkamıyor
81 İlin Tamamında Ücretsiz Olacak: SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerini Sevindirecek Gelişme 81 İlin Tamamında Ücretsiz Olacak: SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerini Sevindirecek Gelişme
Sıralama Değişti! Türkiye'nin En İyi 10 Lisesi Belli Oldu Sıralama Değişti! Türkiye'nin En İyi 10 Lisesi Belli Oldu
Herkesin Mutfağından Eksik Etmediği Üründe Hasat Yüzde 50 Düştü! Fiyatlar Tavan Yapacak Herkesin Mutfağından Eksik Etmediği Üründe Hasat Yüzde 50 Düştü! Fiyatlar Tavan Yapacak
10 Kilosundan 1 Kilo Çıkıyor, Türkiye'de Satılmadan Avrupa ve Amerika'ya Gönderiliyor 10 Kilosundan 1 Kilo Çıkıyor, Türkiye'de Satılmadan Avrupa ve Amerika'ya Gönderiliyor
Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 30 Zam Geldi Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 30 Zam Geldi
Topraktan Bereket Taştı, Biçerdöverler 24 Saat Çalıştı: Sivas'ta Hasat Çiftçilerin Yüzünü Güldürdü Topraktan Bereket Taştı, Biçerdöverler 24 Saat Çalıştı: Sivas'ta Hasat Çiftçilerin Yüzünü Güldürdü
ÇOK OKUNANLAR
Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu: Hem Çiftçiyi Hem Vatandaşı Gülümsetti Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu
Egemen Bağış Gitti, Metin Feyzioğlu Geldi Egemen Bağış Gitti, Metin Feyzioğlu Geldi
Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu
Uzman İsimden Yıl Sonu Altın Tahmini Uzman İsimden Yıl Sonu Altın Tahmini
Asrın Tok, Alevilere Hakaret Etti! Alevi Derneği Suç Duyurusunda Bulundu Şeriat Destekçisi Asrın Tok'a Adliye Yolu Gözüktü