Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu: Hem Çiftçiyi Hem Vatandaşı Gülümsetti
Bursa’nın önemli tarım şehirlerinden Mustafa Kemal Paşa ve Karacabey’de karpuzlar tarlada kaldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in talimat verdi hem çiftçiyi hem de vatandaşı gülümsetti. Mustafakemalpaşalı ve Karacabeyli çiftçilerden değerinde alınan kavun ve karpuzlar, kentin farklı noktalarında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.
Geçtiğimiz günlerde Mustafakemalpaşa ilçesini ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bölgedeki çiftçi ve köylülerle bir araya gelerek sıkıntılarını dinlemişti. Tarladaki kavun ve karpuzların çiftçiden 2-3 liraya alınmak istenmesine duyarsız kalmayan Başkan Mustafa Bozbey, ürünlerin Tarım Peyzaj AŞ tarafından değerinde ve direk çiftçiden alınması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılması talimatını verdi.
Kaynak: İHA