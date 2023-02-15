Depremin şiddeti böyle görüntülendi: 1 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde yarıklar oluştu

Kahramanmaraş’tan başlayan Gaziantep üzerinden Hatay’a ulaşan 2 şiddetli depremde kırılan fay hatları ilk kez görüntülendi.

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 şiddetinde, Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 şiddetinde iki depremin ardından 290 kilometrelik fay hattının İslahiye tarafındaki kısmı görüntülendi.

İslahiye Fevzipaşa Mahallesi’nden Kurdini Tepesi Çakalağzı mevkisine kadar uzanan yaklaşık 20 kilometre boyunca devam eden fay hattı, yaşanan felaketi gözler önüne serdi. İslahiye Devlet Hastanesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yer aldığı araziden ve bir hayvan çiftliğine uzanan alanda yer alan yarıklar, kimi zaman 1 metre genişliğe, 2 metre derinliğe ulaşırken kimi zaman ise 25 santimetre genişliğe 40 santimetre derinliğe indiği görüldü.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden uzaktan eğitim kararına tepki: Büyük bir çözümsüzlük yaratacak Üniversite öğrencilerinden uzaktan eğitim kararına tepki: Büyük bir çözümsüzlük yaratacak
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'ndan afet bölgesinde salgın hastalık uyarısı: Tedbir alınması gerekiyor Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'ndan afet bölgesinde salgın hastalık uyarısı
Antakya'da yabancı uyruklu çift 209 saat sonra kurtarıldı Antakya'da yabancı uyruklu çift 209 saat sonra kurtarıldı
Depremde kule vincin ağırlığı ile böyle çöktü Depremde kule vincin ağırlığı ile böyle çöktü
Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi
Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, sağ kurtarıldı Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, sağ kurtarıldı
Cezaevinden firar ettiğini söyleyen genç deprem bölgesinde: 'İsyan çıkarmadık, ailemizi bulmak için geldik' Cezaevinden firar ettiğini söyledi: 'İsyan çıkarmadık, ailemi bulmak için geldik'
Enkaz alanında deprem paniği kamerada Enkaz alanında deprem paniği kamerada
Adıyaman'da 21 yaşındaki Rukiye 153. saatte kurtarıldı Adıyaman'da 21 yaşındaki Rukiye 153. saatte kurtarıldı
Enkazdan kurtarılan 9 yaşındaki Fatma Zehra Rençber’den haber alınamıyor Enkazdan kurtarılan 9 yaşındaki Fatma Zehra Rençber’den haber alınamıyor
Depremzedelerin içerisinde bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı Depremzedelerin içerisinde bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Depremin 137. saatinde hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı kurtarıldı Depremin 137. saatinde hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı kurtarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Madonna'nın çağrısına Haluk Levent'ten yanıt Madonna'nın çağrısına Haluk Levent'ten yanıt
Naci Görür'den yeni deprem açıklaması: 'İnşallah bu sefer sesimi duyurabilirim' Naci Görür'den yeni deprem açıklaması: 'İnşallah bu sefer sesimi duyurabilirim'
Deprem uzmanı Doug Copp açıkladı: İşte deprem anında yapılması gerekenler Deprem uzmanı Doug Copp açıkladı: İşte deprem anında yapılması gerekenler
Bakanlık ilçe ilçe sıraladı: İşte 10 ili vuran depremde en ağır hasarı alan yerler İşte 10 ili vuran depremde en ağır hasarı alan yerler
Böyle komplo teorisi görülmedi: 'Deprem, Meral Akşener'e 6 ay önce haber verilmiş olabilir' Böyle komplo teorisi görülmedi: 'Deprem, Meral Akşener'e 6 ay önce haber verilmiş olabilir'