Depremin şiddeti böyle görüntülendi: 1 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde yarıklar oluştu

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 şiddetinde, Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 şiddetinde iki depremin ardından 290 kilometrelik fay hattının İslahiye tarafındaki kısmı görüntülendi.

İslahiye Fevzipaşa Mahallesi’nden Kurdini Tepesi Çakalağzı mevkisine kadar uzanan yaklaşık 20 kilometre boyunca devam eden fay hattı, yaşanan felaketi gözler önüne serdi. İslahiye Devlet Hastanesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yer aldığı araziden ve bir hayvan çiftliğine uzanan alanda yer alan yarıklar, kimi zaman 1 metre genişliğe, 2 metre derinliğe ulaşırken kimi zaman ise 25 santimetre genişliğe 40 santimetre derinliğe indiği görüldü.

Kaynak: İHA