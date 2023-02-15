Antakya'da yabancı uyruklu çift 209 saat sonra kurtarıldı

Antakya'da Faez Ghanam ve Fatma Ghanam çifti depremin 209. saatinde enkaz altından sağ olarak çıkartılarak tedavi altına alındı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde arama-kurtarma ekiplerinin uzun çalışmaları sonucunda yabancı uyruklu karı koca, depremin 209. saatinde enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Faez Ghanam ve eşi Fatma Ghanam, tedavileri yapılmak üzere ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen iki büyük depremin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürerken mucizeler yaşanmaya da devam ediyor.

Hatay’ın Antakya ilçesindeki Fatih Caddesi üzerinde bulunan Murat Apartmanı’nın enkazında yapılan arama-kurtarma çalışmalarında, Faez Ghanam ve Fatma Ghanam isimli yabancı uyruklu karı koca, depremin 209. saatinde enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Faez ve Fatma Ghanam, tedavileri yapılmak üzere ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

 

Kaynak: ANKA

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