Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 10'uncu gününde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'da ortaya çıkan yıkım, havadan görüntülendi.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay'da ortaya çıkan yıkım, drone ile görüntülendi.

Deprem felaketinin 10'uncu gününde Antakya'da çekilen drone görüntülerine, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk yansıdı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü görüldü. Öte yandan, arama-kurtarma çalışmalarından dolayı harabeye dönen kentin üzerini toz tabakası kapladı.

Kaynak: İHA

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