Cezaevinden firar ettiğini söyleyen genç deprem bölgesinde: 'İsyan çıkarmadık, ailemizi bulmak için geldik'

Afet bölgesinde cezaevi firarisi olduğunu öne süren bir genç Sokak Kedisi Youtube kanalına isyan çıkarmadıklarını, ailesini bulmak istediğini söyledi.

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6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen depremler 10 ilde yıkıma, on binlerce yurttaşın yaşamını yitirmesine neden oldu. Enkazlarda aradan geçen 8 güne rağmen çok sayıda kişinin bulunduğu iddia edilirken Sokak Kedisi isimli Youtube kanalının bir röportajı sosyal medyada dikkatleri üzerine topladı. 

Cezaevlerinde mahkumların ailelerine ulaşabilmek için isyan çıkardığı iddia edilirken kanalın afet bölgesine karşılaştığı bir kişi firari mahkumlardan olduğunu ileri sürdü.

"İSYAN ÇIKARMADIK, AİLEMİZİ BULMAK İÇİN GELDİK"

Sokak röportajında konuşan ve firari mahkum olduğunu söyleyen kişinin açıklamaları şöyle oldu:

Ben cezaevi firarisiyim. Ailemi arıyorum. Bununla ilgili haber yaparsanız çok sevinirim. Görüyorsunuz değil mi halimizi? Medyaya yansıyanlar şu: 'İsyan çıkardılar ve önledik' 

Biz aslında isyan çıkarmadık. şu gördüğünüz pozisyonun arkasında durmak, ailemizi bulmak için geldik."

"AİLEMİ BULUNCA TESLİM OLACAĞIM"

Genç sorular üzerine ailesini bulunca teslim olacağını söyledi. Genç, "Teslim olacağım tabii ki. Devletten kaçış yok."

 
 
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