İstanbul Saraçhane'de Roma dönemine ait heykel bulundu!

Aziz Polyeuktos Kilisesi'nin bulunduğu İstanbul Fatih'te bulunan Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda yapılan kazı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen heykel bulundu.

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İstanbul Fatih'te Saraçhane'de milattan sonra 524 yılında yapılan Aziz Polyeuktos Kilisesi, zamanla tahrip edildi.

1960'lı yıllarda alt geçit yapımı sırasında kiliseye ait bazı tarihi eserlerin ortaya çıkmasıyla birlikte kilisede kazı çalışması yapıldı. 5-6 yıl süren kazı çalışmasının ardından tarihi yapı kendi haline terk edildi.

İBB, KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı'na bağlı İBB Miras ekiplerince Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde kilisenin bulunduğu Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda 8 Haziran 2022 tarihinde kazı çalışması başlatıldı.

KAZI ALANINDA HEYKEL BULUNDU

Çalışmalarının yürütüldüğü ana yapının kuzey tarafında; yüzeyden yaklaşık bir metre derinde, dolgu içerisinde bir heykel buluntusuna rastlandı.

Mermer malzemeden yapılmış olan heykelin baş ve bacakları ile sağ kolu, omuz hizasından kırılmış durumda olduğu tespit edildi. Heykel, gövdesinin sağ üst kısmını açıkta bırakan himation giyimli olduğu ve Roma dönemine tarihlendiği düşünülüyor.

Heykelin kat'i yaşının ve hangi döneme ait olduğu ise yapılacak incelemelerin ardından netik kazanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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