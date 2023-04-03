Geç gelen karla beyaza bürünen Ağrı'da don etkili oldu
Yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Ağrı'da sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle don etkili oldu.
Her yıl kış aylarını yoğun kar yağışı altında geçiren Ağrı'da bu yıl etkili olmayan kar, Nisan ayında kenti beyaza bürüdü.
Yoğun kar yağışının ardından yeniden beyaza bürünen kentte, sabah saatlerinde don meydana geldi. Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken vatandaşlar çatılarda kar temizliği yaptı.
Son Güncelleme: