Geç gelen karla beyaza bürünen Ağrı'da don etkili oldu

Yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Ağrı'da sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle don etkili oldu.

Son Güncelleme:

Her yıl kış aylarını yoğun kar yağışı altında geçiren Ağrı'da bu yıl etkili olmayan kar, Nisan ayında kenti beyaza bürüdü.

Yoğun kar yağışının ardından yeniden beyaza bürünen kentte, sabah saatlerinde don meydana geldi. Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken vatandaşlar çatılarda kar temizliği yaptı.

 
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Asker konvoyunun trafiği tehlikeye attığı anlar kameraya böyle yansıdı Asker konvoyunun trafiği tehlikeye attığı anlar kameraya böyle yansıdı
Otobanda motosiklet sürücüsünden hayatları tehlikeye atan yolculuk Otobanda motosiklet sürücüsünden hayatları tehlikeye atan yolculuk
Depremden sağ çıkan 2 aylık ikiz bebek, ailesine ikinci mutluluğu yaşattı Depremden sağ çıkan 2 aylık ikiz bebek, ailesine ikinci mutluluğu yaşattı
Finlandiya'dan Türkiye'ye yarım asırlık vefa mektubu Finlandiya'dan Türkiye'ye yarım asırlık vefa mektubu
Yürekler ağza geldi: Artvin’de off-road yapan aracın takla attığı anlar böyle görüntülendi Yürekler ağza geldi: Artvin’de off-road yapan aracın takla attığı anlar böyle görüntülendi
Felçli afetzede yaşananları anlattı: 'Depremden sonra 3 gün yemek yemedik; su bulamadık' 'Depremden sonra 3 gün yemek yemedik; su bulamadık'
Oğlunun trafik kazasında yaralandığını duyan baba kalp krizi geçirdi Oğlunun trafik kazasında yaralandığını duyan baba kalp krizi geçirdi
Maltepe’de dev kaya kabusu, parça parça düşüyor Maltepe’de dev kaya kabusu, parça parça düşüyor
Siirt'te tipi ve kar: Hayvan sürüsü güçlükle köye ulaştırıldı Siirt'te tipi ve kar: Hayvan sürüsü güçlükle köye ulaştırıldı
Şırnak'ı Nisan ayında beyaz örtü kapladı Şırnak'ı Nisan ayında beyaz örtü kapladı
Drift atarak trafiği tehlikeye attı: Polisten kaçmak isteyen sürücü kameralara yakalandı Drift atarak trafiği tehlikeye attı: Polisten kaçmak isteyen sürücü kameralara yakalandı
Kastamonu'da deprem paniği: Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi Kastamonu'da deprem paniği: Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomist Zelyut, dolarda gün gün yaşanacakları açıkladı Ekonomist Zelyut, dolarda gün gün yaşanacakları açıkladı
Kanal D dizisi apar topar final yapıyor! Başrol gerçeği açıkladı Kanal D dizisi apar topar final yapıyor! Başrol gerçeği açıkladı
'Seccade' anketi: 'Kılıçdaroğlu bilerek mi bastı?' diye soruldu, tablo net 'Kılıçdaroğlu bilerek mi bastı?' diye soruldu, tablo net
Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir için uyardı Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir için uyardı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanması olayında balistik rapor ortaya çıktı İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanması olayında balistik rapor ortaya çıktı