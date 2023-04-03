Asker konvoyunun trafiği tehlikeye attığı anlar kameraya böyle yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde asker eğlencesi yapan bir grup; konvoy halinde şehrin en yoğun noktasında trafiği keserek yolda oyunlar oynadı.

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Bursa’da asker eğlencesi için toplanan bir grup, araçlarından inerek oyunlar oynarken trafik durma noktasına geldi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi yapan bir grup; konvoy halinde şehrin en yoğun ve kalabalık olan Atatürk Caddesi’ne gelerek trafiği kesti. Ardından ise araçlardan inerek oyunlar oynadı.

Diğer sürücüler asker konvoyu yapanlara tepki gösterirken, o anlar kameraya yansıdı.

 
 
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