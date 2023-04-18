Sadako'nun bin turna kuşlu origami dileği Türk depremzedelere

HİROŞİMA’da evinin yakınına atom bombası düştüğünde iki yaşında olan, radyasyonun etkisiyle 12 yaşında lösemiden ölen Sadako Sasaki’nin tedavi sürecinde sağlığına kavuşmak için yaptığı, Japonya tarihinde sembol haline gelen “bin turna kuşlu origami”, Türk depremzedelere ulaştırılacak.

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1995 yılında ciddi kayıplara yol açan, ilk gökdelen yıkımı nedeniyle dünya tarihine geçen Kobe depremini yaşamış bilim insanları ve uzmanlardan oluşan Japon Heyeti, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Kobe Belediyesi Yapı Denetim ve İmar İşleri Daire Başkanı Mr. Yukio Tanaka, Kobe Belediyesi Kriz Yönetim Merkezi Müdürü Mr. Masayoshi Nose, Mukogawa Women's Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Tosu Shigeki, Prof. Yanagisawa Kazuhiko, Prof. Tagawa Hiroyuki ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Dündar, Hatay başta olmak üzere deprem bölgesinde ağır hasar görmüş yerleşim yerlerindeki binaları inceledi, teknik sorunların tespitine yönelik çalışmalarda bulundu. Heyet, incelemelerinin ardından BAU ev sahipliğinde düzenlenen Rektör Prof. Dr. Şirin Karadeniz'in de bulunduğu Deprem Afeti Risk Azaltma Çalıştayı ve Araştırma Programı'na katıldı.

Kaynak: İHA

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