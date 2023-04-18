Şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarında artış

Ramazan bayramının yaklaşmasıyla otobüs bilet fiyatlarındaki artışı gören vatandaşlar erkenden yolculuk yapmaya başlıyor.

Ramazan bayramının yaklaşmasıyla otobüs bilet fiyatlarındaki artışı gören vatandaşlar erkenden yolculuk yapmaya başlıyor. Bayrama sayılı günler kala şehirlerarası otobüs fiyatlarında önemli oranda artığı görülüyor.

Ramazan Bayramı'nda Eskişehir'den Diyarbakır'a 400 lira olan otobüs bileti 700 liraya çıktı. Bayramda memleketine ya da tatil planı yapan vatandaşalar fiyatların artışını fırsatçılık olarak değerlendiriyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Türkiye ekonomisi

Benzer Videolar

Yoğun trafikte yaşattıkları drift terörünü saniye saniye kaydettiler Yoğun trafikte yaşattıkları drift terörünü saniye saniye kaydettiler
Beyin kanaması geçirdi, terk edildi, evsiz kaldı: Esnafın aracında yaşama tutunmaya çalışıyor Beyin kanaması geçirdi, terk edildi, evsiz kaldı: Esnafın aracında yaşama tutunmaya çalışıyor
İsrafa dikkat çeken çözüm: Artık yemekler sokak canları için mama oluyor İsrafa dikkat çeken çözüm: Artık yemekler sokak canları için mama oluyor
Bursa'da şoför uyuyakaldı, halk otobüsü tarlaya uçtu! Şoför uyuyakaldı, halk otobüsü tarlaya uçtu!
Hurda toplayarak geçimin sağlayan adamın sokak canlarına sevgisi yürekleri ısıtıyor Hurda toplayarak geçimin sağlayan adamın sokak canlarına sevgisi yürekleri ısıtıyor
Kamu mühendisleri eylem yaptı: Açlık sınırının neredeyse yarısı kadar maaş alıyorum Kamu mühendisleri eylem yaptı: Açlık sınırının neredeyse yarısı kadar maaş alıyorum
Yaylada girilmedik ev bırakmayan dev ayı fotokapana yakalandı Yaylada girilmedik ev bırakmayan dev ayı fotokapana yakalandı
İstanbul Kadıköy'de kafede korkutan yangın! Kadıköy'de kafede korkutan yangın!
600 yıllık tarihi caminin depremde yıkıldığı anlar kamerada 600 yıllık tarihi caminin depremde yıkıldığı anlar kamerada
'Adıyaman Samsat'ta 2017-2018 depremlerinde yıkılan evler hala yapılmadı' 'Adıyaman Samsat'ta 2017-2018 depremlerinde yıkılan evler hala yapılmadı'
Bursa'da tehlikeli yaratan taşımacılık sürücü tarafından görüntülendi Bursa'da tehlikeli yaratan taşımacılık sürücü tarafından görüntülendi
Tele konan kuşları demir çubukla kurtarmak isterken akıma kapılan gençler ağır yaralandı Tele konan kuşları demir çubukla kurtarmak isterken akıma kapılan gençler ağır yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber
Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı
'EYT'yi kaçıranlar için yeni düzenleme geliyor, detaylar netleşmeye başladı' 'EYT'yi kaçıranlar için yeni düzenleme geliyor'
MAK Araştırma Başkanı Kulat, canlı yayında partilerin son oy oranlarını açıkladı MAK Araştırma Başkanı Kulat, canlı yayında partilerin son oy oranlarını açıkladı
Tek tek analiz edildi: Hangi parti hangi ilde kaç milletvekili çıkarır? Hangi parti hangi ilde kaç milletvekili çıkarır?