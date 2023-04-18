Şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarında artış

Ramazan bayramının yaklaşmasıyla otobüs bilet fiyatlarındaki artışı gören vatandaşlar erkenden yolculuk yapmaya başlıyor. Bayrama sayılı günler kala şehirlerarası otobüs fiyatlarında önemli oranda artığı görülüyor.

Ramazan Bayramı'nda Eskişehir'den Diyarbakır'a 400 lira olan otobüs bileti 700 liraya çıktı. Bayramda memleketine ya da tatil planı yapan vatandaşalar fiyatların artışını fırsatçılık olarak değerlendiriyor.

Kaynak: AA