İsrafa dikkat çeken çözüm: Artık yemekler sokak canları için mama oluyor

Adana’da modern ileri işleme teknikleriyle kurulan tesiste restoran, lokantalar ve lüks otellerdeki fazlalık yemekler uzman mühendis, veteriner hekim kontrolünde sokak hayvanları için mamaya dönüşmeye başladı.

Adana'da Yüreğir Belediyesi, sokak hayvanları için gönüllere dokunan bir proje hayata geçirdi. Restoran, lokanta ve lüks otellerde servis edilen yemeklerden arta kalan yemekler, çöpe atılmak yerine kaynağından ayrıştırılarak oluşturulan özel ekipler aracılığıyla tek tek toplanmaya başladı. Belediyenin modern ileri işleme teknikleriyle özel olarak kurduğu tesiste belirli işlemlerden geçilen fazlalık yemekler, kedi ve köpekler için mamaya dönüştürülüyor. Alanında uzman mühendis ve veterinerler tarafından her aşaması yakından takip edilen mamalar tesiste üretildikten sonra 3’er kiloluk ambalajlar halinde paketleniyor. Paketlenen mamalar, hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sokaktaki kedi ile köpeklere ulaştırılıyor.

“AYNI DOĞADA BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Mamanın üretildiği tesiste incelemelerde bulunan Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Aç kalan sahipsiz sokak hayvanlarının insanlara saldırıp zarar verdiği haberlerini büyük bir üzüntü içinde takip ediyoruz. Bunu tasvip etmiyoruz ama onlar da bizim canımız. Aynı doğada birlikte yaşıyoruz ve doğal olarak onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Bu da bizim çıkış noktamız oldu" dedi.

"YEMEKLERDEN ARTA KALANLARI AYRIŞTIRARAK MAMAYA DÖNÜŞTÜRDÜK"

Kocaispir, “Sokak hayvanlarının en önemli sorunu barınma ve beslenme. Bir yandan barınma ihtiyacını karşılarken, diğer yandan sıfır atık anlayışını öne çıkartmak istedik. Bu çerçevede Adana’da bir ilke imza attık. Modern cihaz ve ileri işleme tekniklerini kullanıp, bir mama üretim tesisi kurduk. Restoran, lokanta ve otellerde servis edilen yemeklerden arta kalanları kaynağından ayrıştırarak toplayıp, tesisimizde can dostlar için mamaya dönüştürdük” diye konuştu.

"İLK ETAPTA BİN 200 ADET 3 KİLOLUK MAMALAR ÜRETİLDİ"

Her biri 3’er kilo olmak üzere ilk etapta bin 200 adet mama üretimi yapıldığını aktaran Kocaispir, “Çok yeni bir proje bu. Bu tesis, Adana’da bir ilk. Daha da geliştirip, yaygınlaştırmak daha çok sokak hayvanına ulaşmak istiyoruz. Ürettiğimiz her bir mamayı takip ediyoruz. Bu mamaları da gönüllü hayvanseverlerimiz başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve dernekler aracılığıyla sokaktaki sahipsiz hayvanlara dağıtıyoruz. Özellikle vurgulamak isterim ki, bu mamalar sokakta yaşayan kedi ve köpekler için üretiliyor. Evde beslenen ve daha nitelikli mamalar yemeye alışan hayvanlar, bizim ürettiğimiz mamayı yemeyebilir. Çünkü bizim hedefimiz sokaklara terk edilen patili dostlarımız. Burası, evde beslenen ve bakımı özel olarak üstlenilen hayvanlarla ilgili bir tesis değil. Daha çok sokak hayvanlarına yönelik olarak çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

”MAMALAR HAYVANSEVERLER ARACILIĞI İLE DAĞITILIYOR

Mamaların 256 hayvansever aracılığıyla kedi ve köpeklere dağıtıldığına değinen Kocaispir, "Atıkların toplanmasında kurumsal firmalarla işbirliği protokolü yaptık. Büyük otel zincirleri, restoran ve lokantalarla çalışıyoruz. Her gün düzenli olarak bir akış var tesisimize. Hatta Kredi ve Yurtlar Kurumu ile de ortak hareket edip, öğrenci yurtlarındaki atık yemekleri de toplamaya başlayacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA