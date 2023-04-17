Bursa'da şoför uyuyakaldı, halk otobüsü tarlaya uçtu!

Bursa'da yolcu dolu bir halk otobüsünün şoförü direksiyon başında uyuyakalınca tarlaya uçtu. Yolcuların ölümden döndüğü anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son Güncelleme:
><

Bursa'nın Nilüfer İlçesinde yolcu dolu bir halk otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken, otobüs şoförü uykuya daldı. Yolun virajlı kısmına gelen otobüs araziye uçtu.

Aracın savrulmasıyla kendine gelen şoför frenleyerek durabildi. Kazada şans eseri karşı şeritten gelen bir araç veya bina olmaması muhtemel bir facianın da yaşanmamasına sebep oldu. Otobüsün içinde savrulan yolcuların ölümden döndüğü anlar ise araç içindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyük şans eseri kazada ölen ve ciddi şekilde yaralanan olmadı. Hafif yaralılar ise hastanedeki ilk müdahalenin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bursa
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Hurda toplayarak geçimin sağlayan adamın sokak canlarına sevgisi yürekleri ısıtıyor Hurda toplayarak geçimin sağlayan adamın sokak canlarına sevgisi yürekleri ısıtıyor
Kamu mühendisleri eylem yaptı: Açlık sınırının neredeyse yarısı kadar maaş alıyorum Kamu mühendisleri eylem yaptı: Açlık sınırının neredeyse yarısı kadar maaş alıyorum
Yaylada girilmedik ev bırakmayan dev ayı fotokapana yakalandı Yaylada girilmedik ev bırakmayan dev ayı fotokapana yakalandı
Yoğun trafikte yaşattıkları drift terörünü saniye saniye kaydettiler Yoğun trafikte yaşattıkları drift terörünü saniye saniye kaydettiler
Beyin kanaması geçirdi, terk edildi, evsiz kaldı: Esnafın aracında yaşama tutunmaya çalışıyor Beyin kanaması geçirdi, terk edildi, evsiz kaldı: Esnafın aracında yaşama tutunmaya çalışıyor
İsrafa dikkat çeken çözüm: Artık yemekler sokak canları için mama oluyor İsrafa dikkat çeken çözüm: Artık yemekler sokak canları için mama oluyor
İstanbul Kadıköy'de kafede korkutan yangın! Kadıköy'de kafede korkutan yangın!
600 yıllık tarihi caminin depremde yıkıldığı anlar kamerada 600 yıllık tarihi caminin depremde yıkıldığı anlar kamerada
'Adıyaman Samsat'ta 2017-2018 depremlerinde yıkılan evler hala yapılmadı' 'Adıyaman Samsat'ta 2017-2018 depremlerinde yıkılan evler hala yapılmadı'
Bursa'da tehlikeli yaratan taşımacılık sürücü tarafından görüntülendi Bursa'da tehlikeli yaratan taşımacılık sürücü tarafından görüntülendi
Tele konan kuşları demir çubukla kurtarmak isterken akıma kapılan gençler ağır yaralandı Tele konan kuşları demir çubukla kurtarmak isterken akıma kapılan gençler ağır yaralandı
Depremde enkazı kaldırılan hastaneden çıkmadı: Ailesi 65 gündür kızlarını arıyor Depremde enkazı kaldırılan hastaneden çıkmadı: Ailesi 65 gündür kızlarını arıyor
ÇOK OKUNANLAR
'15 Mayıs için öyle kötümser senaryolar anlatıyorlar ki' dedi, üç tanesini sıraladı '15 Mayıs için öyle kötümser senaryolar anlatıyorlar ki'
AKP'ye yakın iki anket şirketinin sonuçları: Birinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kafa kafaya, diğerinde seçim ilk turda bitiyor Birinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kafa kafaya, diğerinde seçim ilk turda bitiyor
Zirve yürüyüşü sürüyor: Dolar/TL rekor yeniledi! Dolar/TL rekor yeniledi!
200 lira pul oldu: "Yeni banknot basılmak zorunda" "Yeni banknot basılmak zorunda"
Seçime haftalar kala 'Anketlerin Anketi'nde sonuç belli oldu: Oy oranındaki fark dikkat çekti Seçime haftalar kala 'Anketlerin Anketi'nde sonuç belli oldu