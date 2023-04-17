Bursa'da şoför uyuyakaldı, halk otobüsü tarlaya uçtu!

Bursa'nın Nilüfer İlçesinde yolcu dolu bir halk otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken, otobüs şoförü uykuya daldı. Yolun virajlı kısmına gelen otobüs araziye uçtu.

Aracın savrulmasıyla kendine gelen şoför frenleyerek durabildi. Kazada şans eseri karşı şeritten gelen bir araç veya bina olmaması muhtemel bir facianın da yaşanmamasına sebep oldu. Otobüsün içinde savrulan yolcuların ölümden döndüğü anlar ise araç içindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyük şans eseri kazada ölen ve ciddi şekilde yaralanan olmadı. Hafif yaralılar ise hastanedeki ilk müdahalenin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem