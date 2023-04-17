Beyin kanaması geçirdi, terk edildi, evsiz kaldı: Esnafın aracında yaşama tutunmaya çalışıyor

Adana’da beyin kanaması geçirdikten sonra eşi tarafından terk edildiği ileri sürülen ve sokakta yaşayan kişi başka bir yurttaş tarafından otomobile yerleştirildi. Serkan Karakaya, çevredeki esnafların yardımıyla hayata tutundu.

Adana’da beyin kanaması geçirdikten sonra eşi tarafından terk edildiği ileri sürülen ve sokakta yaşayan bir kişiye, çaycı otomobilini kalması için vererek sahip çıktı.

48 yaşındaki Serkan Karakaya evli ve bir çocuk babasıyken bir süre önce beyin kanaması geçirdi. Karakaya, bu nedenle 3 kez ameliyat olmak zorunda kaldı. Bu süreçte akli dengesini de kaybeden Karakaya, eşi ve çocuğu tarafından da terk edildi. Anne ve babası da hayatta olmayan Karakaya’ya diğer akrabaları da bakmayınca sokakta yaşamaya başladı. İstiklal Mahallesi'nde ara sokaklarda kalan Karakaya’yı gören çaycı emekli Veysel Can (61) bu duruma üzüldü. Can, Karakaya’nın en azından sokakta kalıp üşümesinin önüne geçmek için ona otomobilini verdi. Karakaya, birkaç parça eşyasıyla otomobile yerleşti. Otomobilde kalan Karakaya, Can ve çevredeki esnafın yardımıyla yaşama tutundu.

İstiklal Mahallesi'nde çaycılık yaptığını, Karakaya’yı sokaklarda yatarken görüp üzüldüğü için otomobilini verdiğini belirten Veysel Can, “Beyin kanaması geçirdikten sonra ailesi sahip çıkmamış. Burada sokaklarda kalıyordu ben de üşümesin diye otomobilimi verdim. Şimdi otomobilde yatıp kalkıyor. En azından gece üşümez. Ama bu arkadaşa daha kalıcı bir çözüm bulunması lazım” dedi.

Karakaya ise sokakta kaldığını vatandaşların kendisine sahip çıktığını söyledi.

 

Kaynak: İHA

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ekonomik kriz Enflasyon

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