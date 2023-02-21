Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Dün Hatay merkezli 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı binalar yıkıldı. Enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.
Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde Gazi Mahallesi, Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı. Enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.
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