Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Dün Hatay merkezli 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı binalar yıkıldı. Enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.

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Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde Gazi Mahallesi, Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı. Enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.

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