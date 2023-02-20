Depremzede Mahmut, Fenerbahçeli Arda Güler ile görüştü

Adana'da tedavi gören 11 yaşındaki depremzede Mahmut Ağrı, Fenerbahçeli genç futbolcu Arda Güler ile telefonda görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Son Güncelleme:

Adana'da tedavi gören 11 yaşındaki depremzede Mahmut Ağrı, Fenerbahçeli genç futbolcu Arda Güler ile telefonda görüntülü görüştü.

Arda Güler, Mahmut'u tesislere davet ederek imzalı forma sözü verdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem Fenerbahçe
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Diyarbakır’da deprem anında 'yardım edin' çığlıkları ve binanın çökme anı görüntülendi! Deprem anında 'yardım edin' çığlıkları ve binanın çökme anı görüntülendi!
Engelli depremzede: Günlerce arabada kaldık 'Nasılsınız, ne yiyip ne içiyorsunuz’ diye kimse sormadı Engelli depremzede: Günlerce arabada kaldık 'Nasılsınız, ne yiyip ne içiyorsunuz’ diye kimse sormadı
Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi
'Çocukların algılarını deprem haberlerinden uzak tutmak gerekiyor' 'Çocukların algılarını deprem haberlerinden uzak tutmak gerekiyor'
İlk yardımda herkesin bilmesi gereken 'hayat kurtaran yöntemler' İlk yardımda herkesin bilmesi gereken 'hayat kurtaran yöntemler'
700 yıllık Meryem Ana Ortodoks Kilisesi depremde yıkıldı 700 yıllık Meryem Ana Ortodoks Kilisesi yıkıldı
Hatay'da binalar birer birer yıkılıyor Hatay'da binalar birer birer yıkılıyor
Hatay'da enkazlar hayatını kaybeden çocuklar için balonlarla süslendi Enkazlar hayatını kaybeden çocuklar için balonlarla süslendi
Deprem bölgesinden dönen ekibe duygulandıran karşılama Deprem bölgesinden dönen ekibe duygulandıran karşılama
Depremde kaybolan Bulut'u gören aile gözyaşlarına hakim olamadı Depremde kaybolan Bulut'u gören aile gözyaşlarına hakim olamadı
Kemal Bülbül: Elbistan’da enkazlar hukuka uygun kaldırılıyor mu, kaldırılmıyor mu; onu da bilmiyoruz Kemal Bülbül: Elbistan’da enkazlar hukuka uygun kaldırılıyor mu, kaldırılmıyor mu; onu da bilmiyoruz
Depremde öleceğini düşünürken bebeği oldu Depremde öleceğini düşünürken bebeği oldu
ÇOK OKUNANLAR
Demirtaş: Acun'un canının sağlığı için yuvarlanan 50 milyon var ya... Demirtaş: Acun'un canının sağlığı için yuvarlanan 50 milyon var ya...
Yeni Çamoluk Otomotiv, ikinci el araç ilanlarına damga vurdu Yeni Çamoluk Otomotiv, ikinci el araç ilanlarına damga vurdu
Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti
Kemal Özkiraz'dan Cumhur İttifakı'na dört kötü haber: CHP açık ara birinci parti olacak Kemal Özkiraz: CHP açık ara birinci parti olacak
Christian Atsu'nun cenazesi ülkesine getirildi Christian Atsu'nun cenazesi ülkesine getirildi