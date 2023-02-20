Depremzede Mahmut, Fenerbahçeli Arda Güler ile görüştü
Adana'da tedavi gören 11 yaşındaki depremzede Mahmut Ağrı, Fenerbahçeli genç futbolcu Arda Güler ile telefonda görüntülü görüşme gerçekleştirdi.
Adana'da tedavi gören 11 yaşındaki depremzede Mahmut Ağrı, Fenerbahçeli genç futbolcu Arda Güler ile telefonda görüntülü görüştü.
Arda Güler, Mahmut'u tesislere davet ederek imzalı forma sözü verdi.
Kaynak: İHA
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