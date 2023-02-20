Diyarbakır’da deprem anında 'yardım edin' çığlıkları ve binanın çökme anı görüntülendi!
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da çöken Serin-2 Apartmanı’nın yıkılmadan önce çatırdama ve ‘yardım edin’ çığlıkları telefon kameralarına yansıdı.
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.6 ve 7.7'lik depremin ilk anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntüde depremin şiddetiyle Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanı’nın önce çatırdayıp sonra çöktüğü görülüyor. Öte yandan binanın çatırdamasından sonra ‘yardım edin’ çığlıkları da duyuluyor. Deprem esnasında gökyüzünün yeryüzünü aydınlatmasıyla birlikte sarsıntının şiddetlendiği görüntüde, elektriklerin kesildiği görülüyor.
DİYARBAKIR'DA RESMİ RAKAMLARA GÖRE 407 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği ve yaralandığı Serin-2 Apartmanı’nda, 16 Şubat’ta enkaz çalışmaları tamamlanmıştı. Diyarbakır'da resmi rakamlara göre 407 vatandaş hayatını kaybetmişti.
Kaynak: İHA
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