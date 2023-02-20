'Çocukların algılarını deprem haberlerinden uzak tutmak gerekiyor'

Dr. Faruk Kurhan, çocukların felaket haberlerinden uzak tutulması gerektiğini belirterek, "Sosyal medyayı kısıtlamak gerekecektir. Günün belli saatlerinde girer ve bunu çocukların gözlerinin önünde yapmazlarsa çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum" dedi.

Dursun Odabaş Tıp Merkezinde afetzedelere psikososyal destek sunmak üzere kurulan "Psikososyal Afet Başvuru Birimi" hizmet sunmaya başladı.

Doğal afetlerden sonra psikososyal destek, iyileştirme sürecinde afetzedeleri rahatlatmak, yönlendirmek, olumsuzluklarla başa çıkma yöntemlerini öğretmekle toplumun kendi normaline dönmesine yardımcı olma gayesiyle açılan birim, bireylerin değişen şartlar sonucu artan gerilimlerinin azaltılması ve sosyal huzurun sağlanmasına da katkıda bulunuyor.

Kaynak: İHA

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Deprem

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