Evi yıkılan depremzede mağarada yaşıyor

Yaşanan deprem felaketlerinin ardından birçok depremzede vatandaş evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hatay'da yaşayan 44 yaşındaki Yusuf da yaşanan depremler ile birlikte evini kaybedenlerden biri.

Henüz yaşadıklarını atlatamayan Suriyeli uyruklu Yusuf tekrardan deprem olma ihtimalinden korktuğu için sağlam olduğuna inandığı dağ yamaçlarında oluşan küçük çaplı mağaralardan birine yerleşti.

Kaynak: İHA