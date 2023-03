Deprem bölgesi Hatay'da yıkıntıların arasında Pink Floyd kaseti çaldı!

Maraş dahil çevredeki 11 il enkaza dönerken depremden en çok etkilenen şehirlerin başında Hatay geldi.

Deprem bölgelerinde yavaş yavaş normale dönme çabaları verilirken Hatay’da kaydedildiği belirtilen görüntülerde bir vatandaşın, antikacı dükkanının önünde oturduğu, dünyaca ünlü Pink Floyd müzik grubunun müziğini sokaktakilere dinlettiği görüldü.

Found this character, who has refused to leave Antakya, sitting in front of his antiques shop and blasting Pink Floyd from a cassette player to an audience of bemused soldiers and destroyed buildings. “The message I wanted to give,” he says, “is that life has to go on.” pic.twitter.com/CEILx2z45l