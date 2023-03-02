Röportaj Adam'ın deprem sonrası çektiği video gündem oldu!

11 kentte yıkıcı etkisini gösteren ve milyonlarca yurttaşı olumsuz etkileyen depremin üzerinden üç hafta geçti. Depremin yaraları henüz sarılamamışken birçok tartışma da hâlâ güncelliğini koruyor.

Depremler sonrası Sosyal medya hesabından video yayımlayan 'Röportaj Adam' ismiyle tanınan Mahsun Karaca, Karaca, bir evde bulunan kolonu işaret ederek, sitem etti.

"BÖYLE KOLON MU OLUR?"

Karaca, 'Böyle kolon mu olur?' diyerek sitemini dile getirdi.

RÖPORTAJ ADAM KİMDİR?

'Röportaj Adam' ismiyle tanınan Mahsun Karaca 1992 yılında Adana'da dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi'nden mezun olan Karaca Adana'da çektiği videolar ile tanındı. Ülke gündemine dair çektiği eleştirel ve eğlenceli videolar ile tanınan Karaca'ya videolarında Şahin Sarsu ve Mehmet Kahraman eşilk ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem