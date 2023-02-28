Hatay'da çadırkentte valiliğin tahliye girişimine ve gönüllüleri hedef almasına yurttaşlardan sert tepki

Hatay'ın Defne ilçesinde sahada görünen valilik yetkililerine depremzedeler tepki gösterdi. Gönüllülerden bir kadının hedef alınması ise öfkeyi artırdı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde yıkım gerçekleşti.

Hatay’da devletin koordinasyonsuzlukları ve ihmalleri tartışılırken 23 gün sonra Defne'de sahada görülen devlet yetkilileri tepki çekti.

Vali Yardımcısı beraberindeki “Terörle Mücadele” polisleri ve AFAD görevlilerinin yer aldığı bir grup, Sevgi Parkı’nda Halkevleri Dayanışma  ve Koordinasyon Merkezi’nin de aralarında bulunduğu gönüllü yardım noktalarının ve çevrede depremzedelerin kaldığı çadırların bugün hemen tahliye edilmesi gerektiğini söyleyince tartışma çıktı.

Sendika Org'un aktardığına göre; Vali Yardımcısı’nın “20 gün sonra gelip, ‘burayı boşaltın’ diyorsunuz. Bu insanlar hemen nereye, nasıl gidecek. Ne koşuldalar, haberiniz var mı?” şeklindeki itirazları dinlememesi, polisin gönüllülere ve depremzedelere yönelik saldırgan ve tacizkâr tutumu depremzedeler tarafından tepkiyle karşılandı.

Halk, Vali Yardımcısı ve beraberindekilere “Biz enkaz altındayken neredeydiniz?”, “Bize  bunlar yardım ediyor. Siz devletsiniz bize şiddet uygulamaya hakkınız yok. Bizim evlerimiz yıkıldı. Bize yardım eden bunlar, yardım ediyor, yemek veriyorlar” diye tepki gösterdi.

Tartışmalar uzayıp Vali Yardımcısı aynı tutumu sürdürerek uzaklaşırken halk arkalarından “Hadi gidin, istemiyoruz sizi” diye seslendi.

 

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