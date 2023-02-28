Malatya depreminin yarattığı panik kameralarda

Malatya'da dün meydana gelen ve yıkıma neden olan deprem Kernek Karagözlüler Camisinde bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Malatya’da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 140 kişinin yaralandığı 5.6 büyüklüğündeki deprem birçok ilde şiddetli şekilde hissedildi.

Kernek Karagözlüler Camisinde bulunan güvenlik kameraları deprem anını saniye saniye kaydetti. Deprem ile birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı camiler de kalan vatandaşların, kısa süreli panikle kaçışmaları görüntülere yansıdı. Görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntülerde, vatandaşların cami içerisinde hızla kaçması, bir annenin çocuklarını kucaklaması ve bazı vatandaşların deprem anında yerlerinden kalkmaması dikkat çekti.

 
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