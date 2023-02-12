Hatay'da 141. saatte bir mucize daha: Anne ve 5 yaşındaki kızı enkazdan çıkartıldı

Türkiye'yi sarsan depremler nedeniyle 10 ilde süren arama kurtarma çalışmalarından gelen iyi haberler sürüyor. Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan anne ve 5 yaşındaki kızı 141 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 6 katlı Hüseyin Dönmez Apartmanı'nda yaşayan anne ve 5 yaşındaki kızı deprem sonrası binanın enkazı altında kaldı. Anne ve kızı 9 saatlik kurtarma çalışmasının ardından arama ve kurtarma ekipleri tarafından depremden 141 saat sonra kurtarıldı.

Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Anne ve kızı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

 
 

Kaynak: İHA

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