Görenler Gözlerine İnanamıyor: Üstü Lojman, Altı Yol!

Trabzon'da arazi yetersizliği nedeniyle 2 katlı cami lojmanı, mahalle yolu üzerine inşa edildi. Vatandaşlar, evin altından geçerek köylerine ulaşım sağlıyor.

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Görenler Gözlerine İnanamıyor: Üstü Lojman, Altı Yol! - Resim: 1

Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi. Sürmene ilçesi Yukarı Çavuşlu Mahallesi'nde cami lojman binası yapımı için çalışma başlatıldı. Ancak mahallede yeterli arazi bulunamayınca lojmanın bir bölümünün, yolun üzerine inşa edilmesine karar verildi.

Kaynak: DHA

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