Evinde Cam Balkonu Olanlar Yandı: Cezası Belli Oldu

Evlerini genişletmek için cam balkon yaptıranlar şimdi yargı kararıyla karşı karşıya. Koronavirüs salgını sırasında birçok kişi, yaşam alanlarını genişletmek ve balkonlarını koruma altına almak amacıyla cam balkon kapatma işlemi yaptı.

YAZILI İZİN ZORUNLULUĞU

Binaların balkonları, dış cepheyle bütünleşik bir alan olarak kabul edilir ve bu nedenle binanın ortak alanı sayılır. Bu yüzden, balkonlarda yapılacak her türlü tadilat veya değişiklik için apartmandaki kat maliklerinin beşte dördünün yazılı onayı gerekmektedir. Aksi halde, yapılan cam balkonlar kaçak yapı olarak değerlendirilecek.