Ehliyette Devrim Gibi Yenilik: Trafik Korkusu Tarihe Karışacak

Çukurova Teknokent'te girişimci Tarık Arı tarafından geliştirilen "VR Drive Projesi", sürücü kurslarının eğitim yöntemlerini köklü bir şekilde değiştiriyor. Yapay zeka destekli bu simülasyon, sürücü adaylarına gerçekçi bir direksiyon deneyimi sunarak sınav stresini azaltmayı hedefliyor. Proje, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Kaya'nın danışmanlığında iki yıl süren titiz bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı.

GERÇEKÇİ EĞİTİM DENEYİMİ SUNUYOR

VR Drive Projesi ile birlikte sürücüler, sanal gerçeklik gözlükleri takarak, gerçeğe en yakın şekilde trafik deneyimini elde ediyorlar. Tarık Arı, simülatörde pedal, vites, sinyal ve aynalar gibi tüm ayrıntıların yer aldığını belirtiyor. Bu sayede sürücü adayları, Adana'nın birebir çizilmiş haritasında araç kullanma fırsatı bulurken, trafikteki endişelerini sanal ortamda giderebiliyorlar.

SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN BÜYÜK ADIM

Projenin danışmanlığını yapan Doç. Dr. Yasin Kaya, simülasyonun Türkiye'de sanal sürüş eğitiminde bir öncü olacağını ve eski simülatörlerin yerini alacağını belirtti. Ayrıca, projeye yeni özelliklerin eklenerek daha da geliştirileceğini duyurdu.

Ehliyet almak isteyenler için büyük bir adım olan bu teknoloji, sürücü kurslarının eğitim yöntemlerini modernize ederken, adayların sınav stresini en aza indirmeyi amaçlıyor. VR teknolojisi sayesinde, sürücü adayları artık daha gerçekçi bir eğitim deneyimi yaşama fırsatına sahip olacak.

Kaynak: AA