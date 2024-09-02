Ehliyette Devrim Gibi Yenilik: Trafik Korkusu Tarihe Karışacak

Ehliyet almak isteyen binlerce kişi için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Sürücü kursları, artık sanal gerçeklik (VR) teknolojisi ile yeni bir eğitim dönemine giriyor. Bu yenilikle birlikte, sürücü adaylarının trafiğe çıkma konusundaki korkularını sanal ortamda aşmalarına olanak tanıyacak. İşte VR Drive Projesi hakkında tüm detaylar…

Son Güncelleme:
Ehliyette Devrim Gibi Yenilik: Trafik Korkusu Tarihe Karışacak - Resim: 1

Çukurova Teknokent'te girişimci Tarık Arı tarafından geliştirilen "VR Drive Projesi", sürücü kurslarının eğitim yöntemlerini köklü bir şekilde değiştiriyor. Yapay zeka destekli bu simülasyon, sürücü adaylarına gerçekçi bir direksiyon deneyimi sunarak sınav stresini azaltmayı hedefliyor. Proje, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Kaya'nın danışmanlığında iki yıl süren titiz bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı.

GERÇEKÇİ EĞİTİM DENEYİMİ SUNUYOR

VR Drive Projesi ile birlikte sürücüler, sanal gerçeklik gözlükleri takarak, gerçeğe en yakın şekilde trafik deneyimini elde ediyorlar. Tarık Arı, simülatörde pedal, vites, sinyal ve aynalar gibi tüm ayrıntıların yer aldığını belirtiyor. Bu sayede sürücü adayları, Adana'nın birebir çizilmiş haritasında araç kullanma fırsatı bulurken, trafikteki endişelerini sanal ortamda giderebiliyorlar.

SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN BÜYÜK ADIM

Projenin danışmanlığını yapan Doç. Dr. Yasin Kaya, simülasyonun Türkiye'de sanal sürüş eğitiminde bir öncü olacağını ve eski simülatörlerin yerini alacağını belirtti. Ayrıca, projeye yeni özelliklerin eklenerek daha da geliştirileceğini duyurdu.

Ehliyet almak isteyenler için büyük bir adım olan bu teknoloji, sürücü kurslarının eğitim yöntemlerini modernize ederken, adayların sınav stresini en aza indirmeyi amaçlıyor. VR teknolojisi sayesinde, sürücü adayları artık daha gerçekçi bir eğitim deneyimi yaşama fırsatına sahip olacak.

Kaynak: AA

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Ehliyet Sürücü Kursu
Bilgisayar Tamircisi İki Kardeş İcat Etti: 500 Liralık Elektrik Faturasını 65 TL'ye Düşürüyor Bilgisayar Tamircisi İki Kardeş İcat Etti: 500 Liralık Elektrik Faturasını 65 TL'ye Düşürüyor
Bahçesine Sadece 10 Tane Ekti: 4 Ay Sonra 500 Kilo Hasat Aldı Bahçesine Sadece 10 Tane Ekti: 4 Ay Sonra 500 Kilo Hasat Aldı
Kredi Kartı Aidatlarında Yeni Dönem: Ödeme Zorunluluğu Resmen Kalkıyor Kredi Kartı Aidatlarında Yeni Dönem: Ödeme Zorunluluğu Resmen Kalkıyor
70 Gün Bekleyip Ektiği Karpuzları Toplamaya Gitti: Gördükleri Karşısında Hayatının Şokunu Yaşadı 70 Gün Bekleyip Ektiği Karpuzları Toplamaya Gitti: Gördükleri Karşısında Hayatının Şokunu Yaşadı
Mersin'de Beklenen Hasat Başladı: Üreticinin Yüzü Gülüyor, Tonlarca Ürün Bekleniyor Mersin'de Beklenen Hasat Başladı: Tonlarca Ürün Bekleniyor
Elazığ'da Oklu Kirpi Görüldü: Bir Anda Ortadan Kayboldu Elazığ'da Görüldü: Bir Anda Ortadan Kayboldu
Hatay'da Üreticiyi Sevindiren 100 Yıllık Hasat Başladı Hatay'da Üreticiyi Sevindiren 100 Yıllık Hasat Başladı
Bellona ve İstikbal Satılıyor! Mobilya Devlerinin Yeni Sahibi Ortaya Çıktı Bellona ve İstikbal Satılıyor! Mobilya Devlerinin Yeni Sahibi Ortaya Çıktı
Yürürken Bir Anda Yol Yarıldı Açılan Çukura Düştü: 8 Gündür Bulunamıyor Yürürken Bir Anda Yol Yarıldı Açılan Çukura Düştü: 8 Gündür Bulunamıyor
Milli Emlak'tan Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı: 25 Bin Lirası Olan Merkezi Yerde Arsa Sahibi Olacak Milli Emlak'tan Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı: 25 Bin Lirası Olan Merkezi Yerde Arsa Sahibi Olacak
Bu Yıl İlk Defa Ekildi, Hasadı Şaşkınlık Yarattı: Tam Şifa Deposu Verimi 2 Kat Arttı Bu Yıl İlk Defa Ekildi, Hasadı Şaşkınlık Yarattı: Tam Şifa Deposu Verimi 2 Kat Arttı
İstanbul'da Yaşayanlar Bayram Edecek: Ulaşım Ücretsiz Olacak İstanbul'da Yaşayanlar Bayram Edecek: Ulaşım Ücretsiz Olacak