Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: İşte Türkiye'de Havası Temiz Olan Tek Şehir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan "Temiz Havaya Sahip Şehirler" raporunda dikkat çeken değişiklikler yaşandı. DSÖ, geçtiğimiz yıllara kıyasla bir ilin havasının temiz olarak değerlendirmesi için dikkat ettiği kriterlerde değişikliğe giderken, güncelleme sonrası havası temiz olan şehirler listesine Türkiye'den yalnızca bir il girebildi.

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Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: İşte Türkiye'de Havası Temiz Olan Tek Şehir - Resim: 1

Son yıllarda artış gösteren küresel ölçekli hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) harekete geçirdi. Yapılan incelemelere göre her 10 kişiden 9'u, DSÖ tarafından belirlenen temiz hava kriterlerini sağlayan bir ortamda yaşamıyor.

Her gün kirli hava solumaya devam eden topluluklarda yaygın şekilde sağlık sorunları görüldüğü belirlenirken, yapılan son değerlendirmede bir şehrin 'Temiz Havaya Sahip Şehir" statüsünü alması için aranan kriterlerde güncellemeye gidildi.

TÜRKİYE'DEN BİR ŞEHİR TEMİZ HAVAYA SAHİP

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, DSÖ limit değerlerine uyan tek bir şehir olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

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