Diyarbakır'da enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen yıkıcı depremin ardından yıkılan binalardaki enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor.

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Diyarbakır Bağlar'da yıkılan bir binanın altında kalan aile fertleri kendilerini kurtarmaya gelenlerle iletişime geçti. Deprem altında yardım bekleyen bir genç, "Ablamın durumu iyi. Kardeşim de arkamda. Kardeşimden ses geliyor" diyerek kurtarılanlarla konuştu.

Bağlar'da depremde yıkılan binanın altında kalanlar olduğu bildirildi. Bunun üzerine bölge sakinleri seferber oldu.

Enkaz altında görüntülenen bir genç, "Ablam, kardeşim ve ben buradayız. Kardeşim tepki veriyor. Ses geliyor "dedi.

Kurtarmaya gelenlerle enkaz altındaki gencin konuşması an be an kameraya yansıdı. Deprem bölgesinde enkaz üzerinde yoğunluk olmaması, kurtarma ekiplerine destek olunması istendi.

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Deprem
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