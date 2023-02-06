Kahramanmaraş'taki depremde Osmaniye'de bir bina yıkıldı

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem de Osmaniye'de de ilk bilgilere göre bir bina yıkıldı, birçok yapıda hasar meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 04.17 sıralarında Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bir çok ilden hissedildi. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’den de kuvvetli hissedilen deprem nedeniyle panik yaşandı.

Deprem nedeniyle Osmaniye'de bir sitede bulunan bina yıkıldı. Vatandaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgede arama çalışması başlatıldı. Panik havasının devam ettiği kentte başka bir binanın daha yıkılma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem

Benzer Videolar

Deprem sonrası Diyarbakır sokaklarında trafik yoğunluğu Deprem sonrası Diyarbakır sokaklarında trafik yoğunluğu
Ormanlık alanda kaybolan genç kendisini bulan ekiplerden özür diledi Ormanlık alanda kaybolan genç kendisini bulan ekiplerden özür diledi
Malatya'da müşteri bulamayan pazarcılar kar topu oynadı Müşteri bulamayan pazarcılar kar topu oynadı
Kahramanmaraş’ın Trabzon Caddesi'nde çok sayıda bina yıkıldı Kahramanmaraş’ın Trabzon Caddesi'nde çok sayıda bina yıkıldı
Diyarbakır'da enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor
Beykoz’da metrelerce yükselen dalgalar kıyıya vurdu Beykoz’da metrelerce yükselen dalgalar kıyıya vurdu
Annelik azmiyle kanseri yenen hemşire Betül kanser hastalarına destek oluyor Annelik azmiyle kanseri yenen hemşire Betül kanser hastalarına destek oluyor
Gaziantep'teki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı Gaziantep'teki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı
İstanbul’da beklenen kar yağışı Anadolu yakasında başladı İstanbul’da beklenen kar yağışı Anadolu yakasında başladı
Haluk Levent'ten soğuk havada yürekleri ısıtan davranış Haluk Levent'ten soğuk havada yürekleri ısıtan davranış
Batman'da 90 yaşındaki hasta kızakla ambulansa ulaştırıldı Batman'da 90 yaşındaki hasta kızakla ambulansa ulaştırıldı
Literatüre giren genç anne hayatını kaybetti; geriye fotoğrafları kaldı Literatüre giren genç anne hayatını kaybetti; geriye fotoğrafları kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem: 76 kişi hayatını kaybetti, çevre illerde binalar yıkıldı Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem: 76 kişi hayatını kaybetti
Prof. Görür: Deprem bölgesindeyseniz evi terk edin Prof. Görür: Deprem bölgesindeyseniz evi terk edin
İçişleri Bakanı Soylu: Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk İçişleri Bakanı Soylu: Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk
Mansur Yavaş'tan deprem paylaşımı Mansur Yavaş'tan deprem paylaşımı
7.4’lük depremi hisseden Elazığlılar korku dolu anları anlattı 7.4’lük depremi hisseden Elazığlılar korku dolu anları anlattı